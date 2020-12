Administradora Ana Paula Marques sai da NOS para a EDP

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS "agradece o contributo inestimável que esta administradora prestou no âmbito do seu trabalho no seio do Conselho de Administração, o qual se pautou sempre pelos mais elevados padrões pessoais e profissionais".

A EDP refere igualmente em comunicado à CMVM a lista dos nomes propostos para o Conselho de Administração Executiva, a ser analisada na Assembleia Geral Extraordinária de 19 de janeiro, na qual consta Ana Paula Garrido Pina Marques.