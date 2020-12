ADSE vai passar a abranger mais 100 mil pessoas

De acordo com o jornal Público, a inscrição na ADSE depende da vontade de cada trabalhador, que terá seis meses para se inscrever no sistema de proteção na doença da função pública.Este alargamento terá um impacto anual de 67 milhões de euros nas receitas da ADSE.Outra das alterações que o Governo concretiza hoje, é a subida do salário mínimo nacional.São mais 30 euros, por mês, elevando o valor para os 665 euros, a partir de Janeiro.Ouvida pela Antena 1, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, refere que esta atualização vai beneficiar mais de 20% dos trabalhadores no país.A ministra do Trabalho diz que as empresas vão ser apoiadas para fazer face ao aumento do salário mínimo nacional, neste contexto de profunda crise económica.