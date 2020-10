AEP lamenta que iniciativa privada tenha sido "completamente esquecida"

"Este não é o orçamento que Portugal precisa", sustenta a AEP em comunicado, afirmando que "não se vislumbra uma política pública determinada em estimular a atividade produtiva, que permita ao país alcançar rapidamente a desejada recuperação económica e, por essa via, manter de forma robusta e sustentada o emprego e o rendimento disponível das famílias".

Manifestando "enorme preocupação" com a "completa ausência de novas medidas dirigidas às empresas, salvo ligeiríssimas exceções", a associação liderada por Luís Miguel Ribeiro considera que "as medidas que existem são, por um lado, pouco expressivas e com limitações" e, por outro, "dão um sinal completamente errado ao estímulo, à atratividade e ao reforço do tão desejado e necessário investimento privado".

Como exemplos, avança a eliminação do agravamento das tributações autónomas para empresas com prejuízo devido à pandemia "só para as micro, pequenas e médias empresas; a criação do IVAucher para estimular o consumo "limitado a despesas de alojamento, restauração e cultura; o facto de a manutenção do crédito fiscal extraordinário ao investimento "vigorar apenas no primeiro semestre de 2021"; e "a criação de um incentivo fiscal, temporário, às micro, pequenas e médias empresas no âmbito da participação conjunta em projetos de promoção externa".

Já no que se refere às medidas que "dão um sinal errado ao estímulo do investimento privado", a AEP aponta o caso do `regime extraordinário e transitório de incentivo à manutenção de postos de trabalho`, que "pretende condicionar o acesso às linhas de crédito com garantia pública e a incentivos fiscais à capitalização e ao investimento (incluindo investimento produtivo e I&D) por parte de grandes empresas com resultado líquido positivo no período de 2020 à observância da manutenção do nível de emprego, avaliada trimestralmente".

Para o presidente da AEP, "esta é uma medida inaceitável, inibidora do investimento privado e da gestão normal de recursos humanos, agravando a enorme rigidez já existente para a atividade empresarial -- a que se juntarão as novas condicionantes na área laboral negociadas em paralelo ao orçamento".

"Na prática -- sustenta Luís Miguel Ribeiro - ao penalizar o investimento, a medida poderá ter o resultado oposto ao anunciado, isto é, a manutenção de postos de trabalho".

Para a associação empresarial, "mais uma vez neste OE não se avança para a implementação de um conjunto de medidas favoráveis a uma recuperação forte da atividade económica", numa altura em que se poderia aproveitar "a excelente oportunidade de que o país dispõe na alocação de novos fundos europeus".

"Sem uma aposta séria no apoio à criação de riqueza, o foco no aumento da despesa social (para além da estritamente necessária ao combate à crise pandémica), dado o seu caráter permanente, traduzir-se-á, inevitavelmente, em maior carga fiscal, com deterioração das condições de competitividade e com repercussões sociais sérias", adverte a AEP.

Na opinião de Luís Miguel Ribeiro, "este não é o orçamento que o país precisa, está muito longe disso".

"Face ao elevado nível de endividamento, se não tivermos uma economia a crescer de forma forte e sustentável, voltaremos a enfrentar problemas muito sérios", avisa.

Salientando que "esta é uma oportunidade que não pode ser perdida", o líder da AEP diz que o Governo está ainda "a tempo de modificar políticas e com isso restabelecer a confiança dos agentes económicos, em prol da rápida recuperação e da prosperidade duradoura dos portugueses".