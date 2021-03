Aeroporto chumbado. PSD disponível para alterar a lei e impedir que câmaras chumbem projetos

O PSD está disponível para alterar a lei e retirar às autarquias o poder de vetar projetos como o do aeroporto do Montijo. Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Verdes saúdam a decisão da Associação Nacional de Aviação Civil de chumbar a opção Montijo e esperam que avance finalmente uma avaliação ambiental estratégica, para decidir a localização do novo aeroporto.