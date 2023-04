Aeroporto. Comissão técnica reduz para nove as opções para o novo aeroporto de Lisboa

(em atualização)





Anunciadas ao final da tarde pela comissão técnica as opções para a expansão do aeroporto de Lisboa, Portela surge desde logo como a situação mais referida, desde logo nas novas opções – Portela+Alcochete, Portela+Pegões, Rio Frio+Poceirão e Pegões – que se juntam às cinco definidas pelo Governo.



Ficamos assim com: Portela+Montijo, Montijo+Portela, Alcochete, Portela +Santarém, Santarém, Portela+Alcochete, Pegões, Portela+Pegões, e Rio Frio+Poceirão. São no total nove opções estratégicas apontadas a sete localizações.





A lista de opções que passam às fases seguintes da escolha do novo aeroporto de Lisboa foi anunciada por Rosário Partidário, coordenadora-geral da Comissão Técnica Independente (CTI), numa apresentação em Lisboa dos resultados da primeira fase da Avaliação Ambiental Estratégica sobre o aumento da capacidade aeroportuária para a região de Lisboa.







"Agora precisamos de apoio para realizar estudos técnicos", referiu a coordenadora, que avançou com 31 de dezembro como nova data para entregar uma conclusão do trabalho da CTI.





"Se chegarmos a junho e não tivermos os estudos técnicos contratados é um bocado difícil" cumprir esta data e essa é uma questão que "não depende de mim nem da comissão", advertiu Rosário partidário.

É assim reduzido a metade o número de propostas que chegou ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC): 17 no total, com 15 locais diferentes.





De fora terão ficado as propostas incapazes de dar resposta às necessidades de mobilidade na região de Lisboa. Já hoje, após conhecidos os nomes das localizações em estudo final, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, sublinhava que, sem querer condicionar a escolha, era claro para ele que a proximidade da capital era fundamental, tanto mais que o nome da infraestrutura a avançar se designa para já como novo aeroporto de Lisboa.







Carlos Moedas deixou ainda um pedido por uma solução intermédia para a situação de Lisboa, já que - defende - o aeroporto não aguenta uma espera de seis anos pela nova estrutura.

Face aos nomes apontados à fase final pela comissão, esse terá sido um critério tido em conta. Criada no final do ano passado, a CTI tem como coordenadora-geral a professora Rosário Partidário e conta com uma equipa de seis coordenadores técnicos.



A coordenadora adiantava no final de janeiro que Beja e Alverca tinham entrado para a lista de possíveis localizações, estando nessa altura aberta à receção de mais propostas para apreciação da comissão.



Nos últimos dias foram ainda noticiadas as hipóteses de Monte Real (Leiria) e Alcochete + Portela.



As conclusões da CTI deverão ser conhecidas até final do ano, de acordo com anúncio de Rosário Partidário, ao que se seguirá a fase de discussões públicas.



Desde dezembro, o Governo já gastou mais de 2 milhões de euros em estudos sobre o novo aeroporto.