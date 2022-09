Aeroporto. Costa regista disponibilidade do PSD e reúne-se sexta-feira com Montenegro

António Cotrim - Lusa

O primeiro-ministro anunciou hoje uma reunião com o presidente do PSD na sexta-feira, em São Bento, com a presença do ministro das Infraestruturas, após registar "total disponibilidade" de Luís Montenegro para convergência sobre o novo aeroporto.