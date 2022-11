Aeroporto. CTP lamenta que comissão de acompanhamento ainda esteja sem 1.ª reunião marcada

"Não posso nunca deixar de falar no (novo) aeroporto enquanto aqui estiver (a liderar a CTP). A resiliência dos empresários (...) fez com que em 2019 tivéssemos o melhor ano de sempre no turismo, fizemos tudo bem e de repente não há sítio para que os nossos turistas continuem a chegar. Isto não é aceitável, é uma vergonha nacional e, de uma vez por todas, decidam. A CTP faz parte da comissão de acompanhamento do novo aeroporto, cuja resolução foi aprovada em Conselho de Ministros em setembro -- se a memória não me falha -- e nem a primeira reunião ainda está marcada", lamentou Francisco Calheiros.

O responsável falava no 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que decorre em Fátima.

Em 14 de outubro foi publicada em Diário da República a resolução que tinha sido aprovada em Conselho de Ministros no final de setembro sobre a Comissão de Acompanhamento da Comissão Técnica Independente, que vai estudar as soluções para o novo aeroporto, presidida por Carlos Mineiro Aires.

Aquela comissão vai estudar cinco soluções para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, podendo ainda propor mais, caso entenda, adiantou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, no final do Conselho de Ministros de 29 de setembro.

Em causa, está a solução em que o aeroporto Humberto Delgado fica como aeroporto principal e Montijo como complementar, uma segunda em que o Montijo adquire progressivamente o estatuto de principal e Humberto Delgado de complementar, uma terceira em que Alcochete substitui integralmente o aeroporto Humberto Delgado, uma quarta em que será este aeroporto o principal e Santarém o complementar e uma quinta em que Santarém substitui integralmente Humberto Delgado.

Francisco Calheiros disse ainda que "Winds of Changes", o tema do congresso da AHP, "não podia ser mais oportuno".

O congresso da hotelaria, que conta com 550 congressistas inscritos, termina na sexta-feira.