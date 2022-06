Novo Aeroporto de Lisboa. Pedro Nuno Santos defende consenso político

O ministro das infraestruturas admite que no próximo ano pode haver cancelamento de voos no Aeroporto de Lisboa, se nada for feito para evitar as confusões que se viveram este fim de semana, no controlo de passaportes. Pedro Nuno Santos insiste por isso na urgência da construção de um novo aeroporto.