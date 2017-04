Aeroporto de Lisboa terá mais 45 inspetores do SEF em junho - Governo

Lusa 26 Abr, 2017, 11:38 | Economia

"Estamos a trabalhar num reforço dos meios do SEF, estamos a prever 45 novos inspetores do SEF para o início do verão, para junho", afirmou Manuel Caldeira Cabral na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito de uma audição regimental, em resposta a uma questão do PSD sobre como é que pensa acabar com as longas filas na zona dos passaportes no aeroporto de Lisboa.

Este reforço, segundo o governante, deverá permitir "acabar com essas filas tão longas que ocorreram em alguns momentos".

O ministro da Economia salientou que "houve um enorme crescimento do turismo norte-americano" e que o Governo está a tomar medidas para "acolher melhor os turistas da China", cujo primeiro voo direto entre Lisboa e Pequim arranca em 26 de julho.

Estas medidas passam também pelo nível de formação dos profissionais no setor do turismo.

Ainda em resposta ao PSD, sobre a falta de pessoal do SEF no aeroporto de Lisboa, Manuel Caldeira Cabral afirmou: "Estranho que tenham retirado tantos meios ao SEF, estamos a repor esses meios".