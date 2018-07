Aeroporto de Macau espera receber mais de oito milhões de passageiros este ano

Lusa18 Jul, 2018, 08:28 | Economia

Num comunicado divulgado na terça-feira, a Companhia do Aeroporto Internacional de Macau (CAM) revelou esperar, "depois de um primeiro semestre notável", mais de oito milhões de passageiros, 60 mil movimentos aéreos e 39.000 toneladas de carga em 2018.

No início do ano, eram esperados 7,38 milhões de passageiros em 2018, menos 620.000 do que a estimativa agora apresentada.

As últimas previsões prendem-se, segundo a companhia, com os números registados nos primeiros seis meses do ano: quatro milhões de passageiros e 30.000 voos, um crescimento homólogo de 20% e 12%, respetivamente.

A CAM atribuiu o aumento, no início de julho, ao número crescente de visitantes do interior da China e Sudeste da Ásia, os dois `grandes mercados`, que subiram 41% e 13%, respetivamente.

Para justificar as estimativas, a companhia destacou ainda as novas rotas - Moscovo (Rússia), Tuguegarao (Filipinas), Kota Kinabalu (Malásia) e Phuket (Tailândia) e as três novas companhias aéreas que voam para Macau - a Royal Air Charter Service (Filipinas), a Small Planet Airlines (Lituânia) e a Royal Flight Airlines (Rússia).

Além disso, o aeroporto concluiu, em fevereiro último, a expansão da parte norte do terminal, estando agora a expandir a parte sul. O projeto de expansão visa elevar a capacidade geral do aeroporto para 10 milhões de passageiros por ano.