Aeroporto de Macau recebe 9,6 milhões de passageiros em 2019

A Companhia do Aeroporto Internacional de Macau (CAM) assinalou ainda o movimento de 77.580 aviões no ano passado, um crescimento homólogo de 18%.

Este "é o tráfego de passageiros mais alto" de sempre no aeroporto internacional do território, sublinhou a empresa, em comunicado.

Atualmente existem 34 companhias aéreas a operar no aeroporto, ligando Macau a 59 destinos na China, Taiwan, Sudeste e Nordeste Asiáticos.

Em 2019, os mercados da China, do Sudeste Asiático e de Taiwan registaram um crescimento de 25%, 14% e 6%, respetivamente, indicou a CAM.

As rotas da China continental, do Sudeste e do Nordeste Asiático foram responsáveis por 40% do volume total de passageiros, acrescentou.

Também no ano passado, o aeroporto de Macau adicionou 13 novas rotas internacionais, incluindo Wenzhou, Shenyang, Changsha, Jieyang Chaoshan, Jinan, Yangzhou, Nantong e Nanchang (China), Jeju (Coreia do Sul), Pyongyang (Coreia do Norte), Lal-lo (Filipinas), Cam Ranh (Vietname) e Mandalay (Myanmar).

Em 2018, o aeroporto de Macau registou um recorde de 8,26 milhões de passageiros, um aumento de 15% em relação a 2017.