Aeroporto de Macau vai ampliar terminal para responder ao aumento de passageiros

Lusa22 Ago, 2018, 15:10 | Economia

"A fim de manter o desenvolvimento sustentável do aeroporto", foi lançado um concurso para "realizar o projeto e obras de construção, incluindo uma extensão de espaço de três andares de aproximadamente 17.100 metros quadrados no lado sul do terminal de passageiros existente", declarou a Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), em comunicado.

"Aumentar o espaço do terminal de passageiros do edifício do terminal, escritórios, área comercial, sala VIP e outras instalações, e construir três novas pontes de embarque", é o objetivo da CAM, que espera que este projeto capacite o aeroporto a receber mais de 10 milhões de passageiros por ano.

Nos primeiros seis meses do ano, o aeroporto registou mais de quatro milhões de passageiros, um aumento de 20% em comparação com igual período do ano passado.

Em meados de julho, a CAM disse esperar receber mais de oito milhões de passageiros em 2018, mais de meio milhão do que o previsto no início do ano, estimativa revista em alta devido ao crescimento registado no primeiro semestre.

O mês de julho foi o mais movimentado de sempre no aeroporto internacional de Macau (MIA), de onde descolaram ou aterraram mais de 5.700 aviões e 740 mil passageiros

"Prevê-se que o tráfego de passageiros e os movimentos aéreos avancem, ainda mais, durante o `pico` da época alta, em agosto, mês em que se poderá alcançar um novo recorde", pode ler-se num comunicado da CAM, do dia 2 agosto.

Até finais de julho, 30 companhias aéreas operavam naquele aeroporto, fazendo a ligação entre Macau e mais de 50 destinos no interior da China, Taiwan, Sudeste asiático e nordeste da Ásia.

De acordo com o comunicado divulgado hoje as empresas que se querem candidatar podem entregar os projetos para alargamento do terminal até ao dia 26 de setembro.