Aeroporto do Porto atinge pela 1.ª vez 15 milhões de passageiros num ano

O grupo realçou que continua a trabalhar no "compromisso com a região norte, impulsionando o aumento da conectividade aérea do aeroporto do Porto".

Na mesma nota, a gestora disse que esse trabalho se traduz "em crescimento, que ontem [terça-feira], simbolicamente, ficou refletido na receção do passageiro 15 milhões, que viajou na companhia Turkish Airlines, com origem em Istambul e aterrou durante a tarde no aeroporto do Porto".

O crescimento face a 2022 foi de 20%, indicaram.

Além disso, no mesmo dia, "o aeroporto do Porto atingiu outro recorde, quando o voo da TAP Air Portugal, com origem em Nova Iorque, foi o movimento número 100.000 ao aterrar, durante a manhã, no aeroporto do Porto, constituindo também um novo recorde de aterragens e descolagens num só ano".

No comunicado lê-se ainda que o aeroporto do Porto "continua a diversificar com sucesso as ligações diretas aos principais mercados na Europa e a crescer significativamente o tráfego em ligações diretas intercontinentais" sendo que estas aumentaram cerca de 51% em número de passageiros, em comparação com o ano anterior.

De acordo com a empresa, para o próximo ano, foi já confirmado o reforço em voos de longo curso, nomeadamente para a América do Norte, como Boston, Nova Iorque e Toronto com a Azores Airlines.

A ANA e a Vinci lembraram que o aeroporto do Porto serviu mais de 12,6 milhões de passageiros em 2022, representando um acréscimo de 116,3% em relação a 2021, salientando que o anterior recorde 13 milhões de passageiros tinha sido atingido em 2019.

O Porto está ligado a mais de 106 destinos diretos, através de 30 companhias aéreas, sendo que este ano, recebeu mais sete companhias e 17 novas rotas.