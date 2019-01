Aeroporto no Montijo. Costa sublinha que "a decisão é esta"

FOTO: Miguel A. Lopes

"Mesmo depois deste acordo [de financiamento da expansão] assinado, o debate vai prosseguir. Mas a decisão é esta e há que a pôr em prática", sublinhou António Costa, no Montijo, na cerimónia de assinatura do acordo sobre o modelo de financiamento para a construção do novo aeroporto e o reforço da capacidade do atual aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



O primeiro-ministro lembrou que o processo está ainda dependente das avaliações do impacto ambiental da conversão base aérea do Montijo para uso civil, em 2022, mas que, com o acordo fechado hoje, podem avançar os trabalhos no aeroporto Humberto Delgado.



O acordo assinado esta terça-feira prevê um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 pela ANA - Aeroportos de Portugal, gestora dos aeroportos.