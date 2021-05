Afreximbank angaria 1,3 mil milhões nos mercados financeiros

"A transação é um importante marco para o Afreximbank, assinalando a segunda vez que o banco acedeu aos mercados norte-americanos e é a maior transação do banco nos mercados financeiros de dívida até agora, cumprindo vários objetivos primordiais da estratégia de gestão de risco, que inclui a diversificação por geografia e tipos de investidores", lê-se numa nota enviada à Lusa.

Na nota, o Afreximbank especifica que dividiu o total de 1,3 mil milhões de dólares (mil milhões de euros) em duas emissões, uma de 600 milhões de dólares (489 milhões de euros) de dívida a cinco anos com uma taxa de juro de 2,63%, e outra de 700 milhões de dólares (571 milhões de euros) a 10 anos, com um prémio de 3,79%, tendo recebido ofertas no total de 4,5 mil milhões de dólares (3,6 mil milhões de euros).

Para o vice-presidente responsável pelas Finanças do banco, Denys Denya, "este acordo histórico confirma a contínua profunda confiança dos investidores na missão do Afreximbank e no historial de crédito".

Para além disso, acrescentou, "a obtenção de um preço competitivo em ambas as tranches é um testemunho da robustez do apoio dos investidores de todos os principais mercados financeiros a nível global".

Com isto, disse Denys Denya, o Afreximbank "pode continuar a desempenhar um papel primordial no desenvolvimento do comércio intraafricano e com o resto do mundo, beneficiando dos recursos e financiando investimentos que vão ter um impacto positivo no comércio no continente".

O Afreximbank, um banco com ativos no total de 21,5 mil milhões de dólares (17,5 mil milhões de euros) desembolsou mais de 6,5 mil milhões de dólares (5,3 mil milhões de euros) no ano passado para ajudar os países membros a gerirem o impacto financeiro, económico e sanitário adverso casusado pela pandemia de covid-19, aponta-se ainda no comunicado.