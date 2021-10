Afreximbank anuncia aumento de capital de 6,5 mil milhões de dólares

"O Afreximbak embarcou num aumento geral de capital para expandir a sua capacidade de apoiar a compra de vacinas contra a covid-19 no continente, fortalecer os esforços de recuperação a seguir à pandemia e conduzir a implementação do acordo de comércio livre, entre outras iniciativas estratégicas", lê-se numa nota enviada hoje à Lusa.

Na nota, o banco liderado por Benedict Oramah diz que a decisão foi tomada na 34.ª assembleia dos chefes de Estado da União Africana e que os países africanos, acionistas do banco, vão contribuir com até 1,5 mil milhões de dólares em capital (cerca de 1,3 mil milhões de euros), com mais 3,9 mil milhões de dólares (3,36 mil milhões de euros) a serem disponibilizados em caso de necessidade.

"O Afreximbank espera duplicar a sua capacidade anual de financiamento nos próximos cinco anos, assim contribuindo ainda mais para a redução do atual défice de financiamento comercial em África", diz o banco.

"Este é um momento histórico para o banco; é uma grande oportunidade para aprofundar a capacidade do banco de providenciar um crescimento transformativo em todo o continente", disse Benedict Oramah, citado na nota.

O Afreximbank é uma instituição financeira multilateral mandatada para financiar e promover o comércio entre os países africanos, tendo disponibilizado mais de 6,5 mil milhões de dólares desde abril do ano passado para combater os efeitos da pandemia no continente.