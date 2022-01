Afreximbank dá 3 mil milhões para sistema que evita câmbios em África

"Negociámos com 500 bancos africanos, dando-lhes serviços e apoio comercial para garantir o lançamento de linhas de crédito até 8 mil milhões de dólares [6,9 mil milhões de euros], que hoje estão nos 2 mil milhões de dólares [1,7 mil milhões de euros], e disponibilizámos 3 mil milhões de dólares [2,6 mil milhões de euros] num instrumento financeiro para os bancos centrais africanos, que terão assim recursos para garantir a estabilidade e a previsibilidade nos fluxos financeiros", disse Benedict Oramah.

Falando na sessão de lançamento comercial do PAPSS, um mecanismo financeiro que permite trocas comerciais entre países africanos na mesma moeda, Oramah salientou que "hoje o extraordinário passou a ser possível".

Com este sistema, as trocas comerciais entre as empresas africanas vão dispensar a troca de moedas para que o produtor receba na sua moeda, ao mesmo tempo que o consumidor paga igualmente na sua moeda, através de uma infraestrutura financeira que permite pagamentos automáticos usando duas moedas diferentes em dois países.

"África tem um problema peculiar, que é ter 42 moedas nacionais, e o acesso a moeda forte [como o dólar ou o euro] é muito limitado, o que faz com que as trocas comerciais tenham custos de transação de 5 mil milhões de dólares [4,3 mil milhões de euros] por ano", explicou Oramah, acrescentando: "Não admira que os níveis de comércio intra-africano sejam tão baixos".

Para o presidente do Afreximbank, que lançou a iniciativa em conjunto com a União Africana, o PAPSS "pode transformar o panorama financeiro africano, porque é um marco e representa mais um passo para restaurar a dignidade dos africanos, tornando os pagamentos mais eficazes e fortalecendo as moedas africanas".

Com este sistema, exemplificou o banqueiro, "uma família senegalesa pode marcar férias nas Seicheles e pagar na sua moeda, e uma empresa produtora de chocolate na África do Sul pode encomendar cacau à Guiné-Conacri e pagar na sua moeda", eliminando o custo do câmbio e garantindo que o pagamento é feito de forma imediata, quando hoje pode demorar até 14 dias.

Outra das vantagens deste sistema que já está operacional a partir de hoje é que os grandes empreiteiros africanos vão poder fazer o preço das suas obras na moeda do país em que a obra será feita, o que evita flutuações devido ao câmbio com o dólar e, assim, "o preço das grandes obras tenderá a ficar mais baixo", concluiu Oramah na sessão de lançamento comercial do PAPSS, que decorre hoje a partir do Gana em formato presencial e virtual.