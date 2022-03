África do Sul com novo recorde de taxa de desemprego de 35,3% no último trimestre de 2021

Em comparação com os três meses anteriores, que já tinham registado um recorde (34,4 %), entre outubro e dezembro, o número de sul-africanos desempregados aumentou em quase 278.000 pessoas e situou-se, no total, em cerca de 7,9 milhões, de acordo com os dados oficiais divulgados hoje pelo instituto nacional de estatística, Stats SA.

Se a definição "alargada" de desemprego, que inclui trabalhadores que não têm procurado ativamente emprego devido à falta de perspetivas, for tida em conta, a taxa de desemprego na África do Sul é ainda maior, chegando aos 44,4%.

A África do Sul continua, assim, a bater recordes de desemprego trimestre após trimestre, pelo menos desde que estão disponíveis medições trimestrais do desemprego no país (2008).

A população negra e mestiça continuou a ser a mais afetada por este problema, sendo as mulheres negras o grupo com maior taxa de desemprego (42,4 %).