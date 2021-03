África do Sul cresceu 1,5% no 4.º trimestre de 2020 apesar da crise da pandemia

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre outubro e dezembro foi estimulado principalmente pelos setores da indústria e comércio.

"A economia sul-africana cresceu 1,5% no quarto trimestre de 2020, a uma taxa de crescimento anualizada de 6,3%", anunciou o instituto sul-africano de estatística StatSA.

O país já tinha crescido no trimestre anterior, tendo registado +13,5% em comparação com o segundo trimestre.

A crise sanitária e as medidas restritivas afetaram gravemente a segunda maior economia de África, que já se encontrava em recessão. A economia sul-africana teve uma queda de 2% no início de 2020.

No final de março de 2020, o Governo sul-africano impôs um dos pacotes de medidas de contenção mais estritos do mundo, para impedir a propagação do vírus, mas que teve como efeito colateral a forte restrição das perspetivas económicas.

Os setores da hotelaria e do turismo, em particular, figuram entre os mais afetados por medidas como o recolher obrigatório noturno e a proibição da venda de álcool.

A África do Sul registou oficialmente até agora mais de 1,5 milhões de casos de Covid-19, incluindo mais de 50.000 mortes, quase metade de todas as mortes relacionadas com o coronavírus no continente africano.