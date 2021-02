África do Sul prevê crescimento económico de 3,3% para este ano

Os números foram apresentados hoje no parlamento pelo ministro das Finanças sul-africano, Tito Mboweni, que avançou com pormenores sobre o novo orçamento do Estado.

"Não descansaremos enquanto não tivermos alterado fundamentalmente a estrutura desta economia, reduzindo as barreiras de entrada, elevando a produtividade e baixando o custo de fazer negócios", garantiu Mboweni, citado pela agência noticiosa Efe.

Ao contrário das suas presenças no parlamento em 2021, o ministro das Finanças previu um 2021 "esperançoso", impulsionado pelo crescimento económico global e pela vacinação contra a covid-19.

A África do Sul prevê, assim, uma "recuperação" económica de 3,3%, depois de ter registado uma quebra de 7,2% em 2020, prejudicada pelos efeitos da pandemia de covid-19.

Os efeitos económicos devastadores da covid-19 na África do Sul juntaram-se à fragilidade da economia do país, que se apresentava em declínio desde o final de 2019.

Entre as razões do seu otimismo, Mboweni destacou a melhoria progressiva da dívida sul-africana. Embora esta mantenha um crescimento a curto prazo, deverá estabilizar-se nos 88,9% do PIB até 2025-2026 -- uma melhoria face às estimativas do ano passado.

Da mesma forma, o défice orçamental alcançará níveis recorde na ordem dos 14%, mas Mboweni comprometeu-se a transformar este valor num excedente até 2024-2025.

"Continuamos a insistir que a prudência fiscal é o melhor caminho a seguir. Não podemos permitir que a nossa economia tenha pés de barro", afirmou o ministro.

O orçamento para este ano inclui alguns aumentos de impostos, que afetarão combustíveis, bebidas alcoólicas e tabaco, assim como pesados investimentos em infraestruturas -- já previstos pelo Presidente do país, Cyril Ramaphosa, como um dos seus pontos fundamentais para tirar a África do Sul da crise de desemprego que sofre há vários anos e que se situa atualmente nos 32,5%.

O quadro orçamental inclui também uma provisão de 10 mil milhões de rands (564 milhões de euros) para comprar e distribuir vacinas contra a covid-19 nos próximos dois anos.

A África do Sul é o país africano mais afetado pela covid-19, contabilizando mais de 1,5 milhões de infetados desde o início da pandemia, incluindo quase 50.000 mortos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.486.116 mortos no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.