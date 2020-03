África enfrenta depreciação de moedas e aumento dos juros, alerta Standard Bank

"Um grande número de moedas na nossa análise já se depreciou mais de 3% no último mês, e a curto prazo algumas devem depreciar-se ainda mais", lê-se no relatório deste mês sobre as economias africanas.

No documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os economistas dizem que "a combinação da pandemia de covid-19 e a queda dos preços do petróleo já empurrou os juros da dívida para cima, e a pressão ascendente é uma clara demonstração de que os mercados encaram com apreensão a posição orçamental de alguns governos".

Os países exportadores de petróleo, "naturalmente, são aqueles que preocupam mais os mercados", acrescenta-se no relatório, que dá conta que nas últimas três semanas as taxas de juro já ultrapassaram largamente os 10%.

No relatório, o Standard Bank diz que as economias africanas vão ser afetadas não só pelo impacto direto da pandemia de covid-19, mas também pela quebra de fluxos financeiros.

"As economias e os mercados africanos vão ser afetados através de dois canais, sendo o primeiro indireto, resultante do impacto da pandemia nos mercados financeiros, que depois se estende a África através do comércio e dos fluxos financeiros", apontam.

A segunda via que afeta as economias é direta, e tem a ver com a propagação do novo coronavírus entre os cidadãos africanos e as respostas políticas, seja o encerramento de fronteiras, seja a descida das taxas de juro para animar a economia.

"Estes cortes nas taxas de juro por parte dos bancos centrais estão em linha com as respostas dos bancos noutras grandes e mais desenvolvidas economias", escrevem, concluindo, ainda assim, que "estas respostas foram acompanhas de uma folga orçamental que é limitada em muitas economias africanas".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 420 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 18.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.