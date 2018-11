África ficou fora do radar da cimeira tecnológica

Lusa08 Nov, 2018, 14:53 | Economia

Num levantamento feito pela Lusa através do site da WebSummit a participação africana não vai além das 35 empresas, ficando abaixo de 2% do total.

Do Magrebe vieram dez equipas de empreeendedores (sete egípcias, uma da Argélia, uma da Tunísia e outra de Marrocos), enquanto a Africa subsaariana, conta com 25 `startups`, entre as quais quatro de Angola e uma de Cabo Verde, em diferentes fases de desenvolvimento, de acordo com a classificação dada pela Web Summit aos expositores.

A cabo-verdiana Hybrid Store, uma `startup` de `software` é uma "beta" (empresa já em fase de investimento), tal como a angolana Appy, ligada à area da saúde. Também de Angola vêm as "alphas" (`startups` em fase de pré-investimento), MyAppyLunchBox e Sheshe Lda., ambas de comércio eletrónico.

A Tupuca, a primeira plataforma eletrónica angolana de entregas, de Luanda, está numa fase de negócio mais desenvolvida e já se apresenta como "growth".

Em termos de presença númerica da região subsaarina destacam-se a África do Sul, com cinco `startups`, o Quénia e a Nigéria (quatro de cada país). Dos Camarões vieram duas `startups`.

Também o Gana, a Etiópia, as Maurícias, o Sudão e a Costa do Marfim estão representados na Web Summit, com um projeto cada.

Entre as `startups` africanas o comércio eletrónico é o setor mais popular, seguido do `fintech` (serviços financeiros) e da saúde.

A América latina conta com uma representação de peso por parte do Brasil com mais de 70 `startups`, em diferens fases de desenvolvimento e acordo com a classificação dada pelo Web Summit: alpha beta (empresa já lançada com sucesso) e growth (empresas selecionadas.

Da Ásia destaca-se a participação indiana, com 16 `startups`. O Japão trouxe à Web Summit oito equipas à procura de investidores e a China três.