África subsaariana cresce 3,2% este ano, abaixo da média de 4,1% da última década

"Antevemos que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real da África subsaariana continue abaixo da média este ano e no próximo, principalmente devido aos efeitos da pandemia de covid-19", lê-se numa análise à evolução desta região.

No documento, enviado aos clientes desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira, e a que a Lusa teve acesso, os analistas dizem prever "uma recuperação gradual face à contração estimada de 1,9% em 2020, para um crescimento de 3,2% em 2021 e 3,7% em 2022, abaixo da média de 4,1% registada entre 2010 e 2019".

O progresso na distribuição de vacinas vai aumentar os constrangimentos estruturais na atividade económica, apontam os analistas, salientando que entre os problemas estão "o alto desemprego e fraca geração de energia na África do Sul, as condições empresariais desfavoráveis e a inflação elevada nas economias petrolíferas da Nigéria e de Angola".

O Quénia e o Gana estarão acima da média, mas ainda assim o crescimento ficará abaixo da média neste e no próximo ano, apontam.

Nas previsões por país, os analistas alertam que os bons resultados do segundo trimestre resultam de uma base muito baixa no ano anterior, em plena pandemia de covid-19, o que justifica parcialmente as revisões em alta para o crescimento este ano na Nigéria, de 1,8% para 2,1%, e na África do Sul, de 3,4% para 4%, entre outros.

No caso de Angola, a Fitch Solutions reviu em baixa a previsão de crescimento para este ano, de um crescimento de 1,7% para uma recessão de 1,5%, a sexta consecutiva, devido ao crescimento menor que o previsto no segundo trimestre e aos "persistentes declínios na produção petrolífera".