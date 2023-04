África subsaariana vai crescer menos e enfrenta escassez de financiamento

"Espera-se que a atividade desacelere pelo segundo ano consecutivo", sendo a principal razão apontada pelo responsável do FMI "o aperto financeiro", com uma "enorme" falta de liquidez a impedir o investimento em setores fundamentais.

A dívida pública atingiu 56% do Produto Interno Bruto (PIB) na África subsaariana no final de 2022, a mais elevada desde o início dos anos 2000, nota o FMI, que reduziu a sua previsão de crescimento para a região este ano, que era anteriormente de 3,9%.

A persistência da inflação mundial e políticas monetárias mais restritivas conduziram a custos mais elevados dos empréstimos contraídos pelos países da região e exerceram uma maior pressão sobre as taxas de câmbio.

O "aperto de financiamento que atingiu duramente a região" pode ter efeitos duráveis, e afetará as perspetivas de longo prazo da economia da região, sublinhou diretor do FMI na apresentação das últimas perspetivas económicas regionais para a África subsaariana.

A escassez de financiamento pode forçar os países a reduzir os recursos para setores críticos de desenvolvimento, como saúde, educação e infraestruturas, enfraquecendo o potencial de crescimento da região.

Neste contexto, a lista de países da região a precisar de assistência financeira do FMI está a crescer, revelou Abebe Aemro Selassie, já que os Estados não estão a conseguir ir buscar fundos ao mercado.

"Sempre disse que este é o século de África. Mas é preciso resolver este problema", frisou o diretor do departamento africano do FMI, que falava em conferência de imprensa, no âmbito da reunião anual do Banco Mundial e do Fundo, a decorrer esta semana em Washington.

Além deste desafio, outra prioridade será conter a inflação e monitorizá-la para a manter numa trajetória descendente, e responder aos problemas derivados das alterações climáticas, referiu ainda o responsável do FMI, com Moçambique a ser um dos países mais afetados este ano pelos fenómenos climáticos.