Agência de Energia diz que produção de petróleo na Guiné Equatorial vai cair 15,8% até 2023

Lusa05 Mar, 2018, 17:54 | Economia

"A produção de petróleo na Guiné Equatorial, o mais recente membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo desde 2017, está numa trajetória descendente desde o pico de 2004, quando produzia mais de 300 mil barris por dia", lê-se no `Oil Market Report`.

No relatório com previsões até 2023, a que a Lusa teve acesso, o organismo que serve de fórum de debate mundial sobre as políticas energéticas acrescenta esperar uma queda para 110 mil barris no final de 2023, "com a maioria dos poços petrolíferos em declínio".

Os analistas dizem, no entanto, que esperam "investimentos adicionais na exploração" petrolífera, exemplificando com a ExxonMobil, que opera o maior poço do país, o Zafiro, que fez recentemente uma descoberta significativa, cujo valor comercial ainda está por provar.

No documento, as previsões de produção de petróleo na Guiné Equatorial, membro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa desde 2014, apontam para uma produção de 120 mil barris de petróleo até 2020, e depois entre 2021 e 2023 bombeará 110 mil barris diariamente.