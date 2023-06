Agência de notícias Lusa "tem a confiança de 73,4% dos portugueses"

O Reuters Digital News Report 2023 (Reuters DNR 2023) é o 12.º segundo relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) e o 9.º relatório a contar com informação sobre Portugal, em que participam 46 países.

O OberCom - Observatório da Comunicação, enquanto parceiro estratégico, colaborou com o RISJ na conceção do questionário para o mercado português, bem como na análise e interpretação dos dados.

Em 2023, "o `ranking` da confiança em marcas de notícias continua a ser liderado pelo serviço público de media, sendo que 77,8% dos portugueses dizem confiar na informação veiculada pela marca RTP", que é seguida, de forma muito próxima, pela SIC (78,2%), Expresso (77,3%) e Jornal de Notícias (JN), com 77,1%.

Em quinto lugar surge a Rádio Comercial, com 75,8%, seguida do Público, com 75,4%, e da Rádio Renascença, com 73,5%.

Em oitavo lugar, e pela primeira vez, surge a única agência de notícias portuguesa Lusa.

"A agência Lusa, que surge pela primeira vez este ano no inquérito, tem a confiança de 73,4% dos portugueses, sendo de destacar a particularidade do alcance da Lusa que chega aos consumidores de forma direta, através do seu `website`, e de forma indireta através da utilização que as marcas fazem dos `takes` produzidos pela agência", lê-se no relatório.

Seguem-se a TSF (72,6%), a TVI (72,0%) e a RDP Antena 1 (71,3%), com o Observador a registar 69,9%.

"Entre as marcas em que os portugueses menos confiam surge a marca Correio da Manhã (55,7%), não obstante ser marca líder no mercado nacional, em formato impresso ou digital", refere o Digital News Report 2023.

O conjunto dos media locais ou regionais regista 65,5% e o `site` Notícias ao Minuto 69,6%.

Além disso, "Portugal destaca-se no conjunto dos 46 países estudados pelo Digital News Report 2023 como o 5.º país onde os respondentes atribuem mais importância pessoal aos serviços de notícias públicos, como os prestados pela RTP - 59,0%".

Os valores do mercado português "são apenas ultrapassados pelo conjunto de países do Norte da Europa - Finlândia (71%), Dinamarca (68%), Noruega (65%) e Suécia (64%)".

O relatório aponta que "os valores de reconhecimento da importância da vertente noticiosa do serviço público prestado pela RTP é ainda maior quando questionados sobre o valor desse serviço para a sociedade em geral", já que dois terços (66%) dos portugueses "afirma que a valência do serviço público de media nacional é relativamente importante ou muito importante".

O reconhecimento do serviço público de media em termos noticiosos é maior "entre os portugueses mais velhos, com maiores rendimentos e maior escolaridade".

O estudo português tem como autores Gustavo Cardoso, Miguel Paisana e Ana Pinto Martinho, investigadores do OberCom e do CIES-ISCTE.

O tamanho total da amostra é de 93.895 adultos, com cerca de 2.000 por mercado.

O trabalho de campo foi realizado no final de janeiro/início de fevereiro deste ano e o inquérito foi realizado `online`.

Entre os 46 mercados estão EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Irlanda, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Suíça, Áustria, Hungria, Eslováquia, República Checa, Polónia, Croácia e Roménia.

Inclui ainda Bulgária, Grécia, Turquia, Coreia do Sul, Japão, Hong Kong, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Taiwan, Tailândia, Singapura, Austrália, Canadá, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, México, Nigéria, Quénia e África do Sul.