A DBRS destaca a situação positiva no mercado de trabalho e na solidez da banca. A DBRS melhorou o rating de Portugal para um nível com perspetiva estável e diz que esta melhoria reflete a evolução positiva da situação orçamental e da dívida pública do país.

Acrescenta que as finanças públicas beneficiaram de um notório crescimento económico, aumento sustentado da receita fiscal e uma redução das despesas relacionadas com apoios às crises passadas.



A agência diz que as contas públicas devem atingir o equilíbrio este ano, ou mesmo um excedente.