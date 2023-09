Agência Fitch sobe notação da dívida pública portuguesa

(em atualização)





A Fitch diz que que a descida sustentada da dívida pública e os resultados orçamentais melhores do que o esperado são algumas das razões para a subida. A agência destaca ainda a resiliência do setor bancário.

A Fitch espera mesmo um excedente orçamental este ano de 0,8% do PIB.







A agência norte-americana torna-se assim a segunda a avaliar a dívida soberana portuguesa em `A-`, depois da DBRS o ter feito em julho. Esta é a primeira vez em 12 anos que Portugal sobe ao patamar de ‘ratings’ A.



Em comunicado, o Ministério das Finanças diz que “a sucessão de avaliações positivas pelas agências de notação de risco confirma a relevância da estratégia de redução de dívida promovida pelo Governo, visando defender a economia”.





Em abril, a Fitch tinha mantido a notação da dívida soberana portuguesa inalterada, depois de em outubro do ano passado ter melhorado o `rating` de Portugal de `BBB` para `BBB+`, com perspetiva estável.



O `rating` é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.





A próxima agência a pronunciar-se sobre Portugal é a Moody’s em 17 de novembro.