Agência Nacional de Inovação apoia 3 projetos de combate à pandemia com 2,7 milhões de euros

"São três iniciativas nacionais, lideradas pelo CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, pelo CEiiA -- Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto e pelo iBET -- Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica", indicou hoje a ANI, vincando que o objetivo é "autonomizar a resposta de Portugal ao surto de covid-19, contribuir para mobilizar as cadeias de produção do país e projetar a capacidade nacional de exportação deste tipo de produtos".

O montante mais elevado, de 2,6 milhões de euros, foi para o projeto "Atena", do CEiiA, "para a conceção, produtização e industrialização de um ventilador médico invasivo de montagem simples e produção descentralizada, para ambiente hospitalar, com conceção, teste e preparação do processo de industrialização em Portugal".

A industrialização está prevista para setembro, sendo que o CEiiA "estima que, já este ano, seja possível produzir um total de 1.500 ventiladores, com a previsão de uma forte componente de exportação nos anos seguintes".

Com 40 mil euros, a ANI distinguiu ainda a iniciativa da iBET para a "disponibilização de testes à covid-19 mais rápidos e baratos, que permitiriam aumentar a capacidade instalada até seis vezes em todo o mundo".

Os restantes 77 mil euros foram para o projeto "Calçado Solidário @FOOTURE, liderado pelo CTCP, que mobiliza e envolve empresas do `cluster` do calçado e dos setores dos componentes plásticos e da moda e tem como principal objetivo a certificação de equipamentos de proteção individual, incluindo calçado, máscaras e viseiras", segundo o comunicado.

Segundo o presidente da ANI, Eduardo Maldonado, citado na mesma nota, "este financiamento é essencial para apoiar projetos inovadores com aplicabilidade no curto prazo, sem prejuízo do rigor científico, não só para melhorar e aumentar a capacidade do [...] SNS [Serviço Nacional de Saúde], mas também para envolver as empresas nacionais, neste momento a viver uma crise económica".

Para Maldonado, estes projetos não só são importantes como resposta imediata à crise "como também de uma perspetiva de reforço da própria segurança e soberania nacionais".

Esta iniciativa, a "INOV 4 COVID19", foi lançada recentemente pela ANI, para centros de interface e laboratórios colaborativos.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 854 pessoas das 22.797 confirmadas como infetadas, e há 1.228 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde