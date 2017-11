Agências de viagens "exigem respeito por um setor que representa 2,1% do PIB"

Lusa25 Nov, 2017, 11:12 | Economia

A afirmação do presidente da APAVT foi sustentada nos dados de um estudo da AMA/EY (Augusto Mateus e Associados/Ernest & Young), que revela, entre outras conclusões, que o setor das agências de viagens representa, em valor direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

"Um setor que atrai mais novas empresas do que a média da economia nacional, um setor que cresce nos últimos quatro anos mais do que a economia nacional, um setor que tem uma dimensão média das empresas superior à média da economia nacional ,um setor que contrata pessoal mais qualificado do que a média do setor, e do que a média da economia nacional, um setor que cresceu nos últimos quatro anos, mais do que a economia portuguesa no seu todo, um setor que representa, em valor direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do PIB nacional, (...) é um setor que não deve pedir respeito, é um setor que tem de exigir respeito", afirmou Pedro Costa Ferreira.

O presidente da APAVT falava no encerramento do 43.º Congresso Nacional das Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que decorreu em Macau.

"Somos, pois, uma comunidade de empresas com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro", acrescentou Pedro Costa Ferreira.

Segundo o estudo da AMA/EY, apresentado pela diretora executiva da Unidade EY-AM&A, Sandra Primitivo, os 3.242 milhões de euros que o setor das agências de viagens representa, em valor direto, indireto e induzido, é cerca de 18 vezes o Valor Acrescentado Bruto (VAB) - resultado final da atividade produtiva no decurso de um período determinado - da Autoeuropa e cerca de 75% do VAB de todo o Grupo EDP.

O 43.º Congresso da APAVT, que começou na passada quarta-feira em Macau, contou com a presença de mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses, de todas as áreas do setor do Turismo.