Agências de viagens pedem clarificação ao Governo sobre reembolsos

Em comunicado, a APAVT diz que pretende que o Governo "clarifique a relação com os consumidores finais, legislando a favor de um sistema de reembolsos baseados em `vouchers`" e "criando um caminho de confiança para empresas e empresários e atenuando drasticamente a insegurança dos consumidores finais".

A associação diz que as agências de viagens "não estão a reembolsar, na sua totalidade, os clientes" porque "enviaram o dinheiro dos clientes para hotéis, companhias aéreas e outros fornecedores de serviços turísticos, que não estão a devolver o dinheiro entregue, apesar de não terem efetuado qualquer serviço".

"Não está aqui contida qualquer valoração ou julgamento desta atitude dos nossos parceiros, concretamente hotéis e companhias aéreas. Certamente que enfrentam igualmente enormes dificuldades de tesouraria, como todas as empresas do setor turístico", sublinha a associação.

Para a APAVT é necessário "construir confiança" no setor, caso contrário, "ruirá um setor que trouxe Portugal à tona de água, que produziu crescimento, travou a batalha do emprego e contribuiu, mais do que qualquer outro, para o equilíbrio das contas externas".

"As agências de viagens estão a travar a maior luta da sua história pela sobrevivência e pelo emprego dos seus colaboradores", realça a associação.

"O setor sente-se, mais do que nunca, surpreendido pela demora na tomada de posição do Governo de Portugal, a quem instiga a clarificar o sistema de reembolsos antes que seja demasiado tarde", reforça a APAVT.

