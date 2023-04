Agenda do Trabalho Digno consagra o que "o patronato mais ambicionava"

"Ouvimos um alarido, artigos, declarações por parte das entidades patronais com um certo desconforto com a Agenda do Trabalho Digno, mas no fundo [essa agenda] acabou por consagrar aquilo que o patronato mais ambicionava: (...) a manutenção da caducidade da contratação coletiva e do fim do tratamento mais favorável ao trabalhador", declarou.

Paulo Raimundo falava numa conferência de imprensa na sede nacional do PCP, em Lisboa, em que apresentou as conclusões de uma reunião do Comité Central do partido que decorreu no domingo.

Para o dirigente comunista, a caducidade da contratação coletiva e o fim do tratamento mais favorável ao trabalhador são "duas peças fundamentais" que continuam na lei laboral e que "deviam ser rapidamente resolvidas", uma vez que "criam as condições ou não para fomentar a contratação coletiva e, por essa via, aumentar salários".

"O patronato queixou-se muito dela - aparentemente queixou-se muito desta nova Agenda do Trabalho Digno - mas aquilo que mais ambicionava, mantém-se fora deste problema", reforçou.

Apesar de reconhecer que houve "um ou outro aspeto positivo" nas alterações à legislação laboral, Paulo Raimundo salientou, contudo, que a Agenda do Trabalho Digno fica "fundamentalmente marcada" por aquilo em que PS e PSD "não quiseram mexer".

"Esse é que é o grande problema: não é tanto este ou aquele aspeto positivo, é mais aquilo que não se quis mexer. Mas isso são opções com as quais quer o Governo do PS e o PSD vão ter de se confrontar", referiu.

Paulo Raimundo destacou que "o problema da dignidade do trabalho vê-se hoje em dia em grande pelo não respeito dos direitos e pelo aperto aos salários de cada um" e referiu que, nos vários contactos que tem tido com trabalhadores de empresas, tem-lhe sido transmitida a "urgência de se aumentarem salários".

No entanto, segundo o líder comunista, em vez de aumentarem salários, algumas entidades patronais têm optado por oferecer "uns premiozinhos, que compensam o salário", criticando essa opção.

"Aquilo que eu tenho ouvido pessoalmente é uma grande clareza na ideia de que o que é preciso é que esse dinheiro se reverta nos salários, e não com prémios arbitrários, que podem vir hoje e podem não vir amanhã", frisou.

O secretário-geral comunista defendeu assim que o trabalho digno se coloca hoje "a partir da ideia de que são precisos mais salários", mas também é necessário "respeito, pôr fim à precariedade, regular os horários de trabalho".

"Esses é que são elementos fundamentais e uma parte dessa regulamentação e aquilo que permite dar esse avanço (...) reside exatamente na questão da contratação coletiva. (...) Ora, lá está: a peça que o Governo do PS e o PSD optaram por deixar de fora desta discussão", sublinhou.

Paulo Raimundo salientou que, no que se refere às medidas positivas que constam da Agenda do Trabalho Digno, o PCP vai "procurar que se concretize".

"Mas a parte do leão, o osso da questão, ficou de fora", disse.