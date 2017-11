Agentes de viagens reelegem Centro de Portugal como "destino preferido" em 2018

Lusa25 Nov, 2017, 08:03 | Economia

"Todos os anos temos tido `destinos preferidos` de regiões diferentes. Curiosamente, o nosso primeiro `destino preferido` [desde que existe a iniciativa] foi Macau e o nosso último [para 2017] foi o Turismo do Centro", lembrou o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira.

No entanto, dado os acontecimentos deste ano - a tragédia dos incêndios na região -, o "dever de solidariedade" e "o nosso trabalho passado em comum" levou a que a associação decidisse voltar a eleger, pela primeira vez dois anos consecutivos, o Centro de Portugal com esta `distinção`.

"Assim, o `destino preferido` em 2018 volta a ser o Centro de Portugal", com muita honra e muito gosto", disse o presidente da associação no 43.º Congresso Nacional da APAVT, que termina hoje em Macau.

O `destino preferido` da APAVT é um projeto através do qual a associação e a região eleita definem uma agenda comum e tentam desenvolver oportunidades ao longo do ano.

O presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, enalteceu "o quanto é importante este momento" para a região, referiu que "a APAVT esteve sempre presente nos momentos bons e menos bons", nomeadamente nos incêndios em junho em Pedrogão e depois em outubro, e lembrou os três congressos nacionais que a associação já realizou naquela zona de Portugal: em Viseu em 2011, em Coimbra em 2012, e em Aveiro em 2016.

Sobre os momentos bons, exemplificou o trabalho conjunto que realizaram para receber a confederação europeia das agências de viagens e operadores turísticos (ECTAA, na sigla em inglês), que levou a uma parceria cuja realização de um filme promocional "já recebeu 11 prémios internacionais em 11 países diferentes", referiu.

"Reafirmar esta confiança para 2018 é um estímulo e uma esperança acrescida. (....) Quero apenas manifestar, não apenas o apreço, mas a confiança que a APAVT nos dá para começarmos 2018 com muita esperança e melhor do que terminámos 2017", concluiu Pedro Machado.

No 43.º Congresso Nacional da APAVT, foram divulgadas algumas medidas de apoio à recuperação do Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada recentemente pelos incêndios.

Na sexta-feira, a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou que o Turismo do Centro vai ser o "destino convidado" da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) em 2018.

Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas zonas afetadas pelos incêndios.

Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, tinha anunciado, na abertura do congresso na quarta-feira, que a associação criou e custeou um `site` - `O Centro das atenções` - sobre o turismo do Centro, que estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano", chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".

As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.