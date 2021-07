Numa `conference call` com analistas, a propósito dos resultados do primeiro semestre deste ano da empresa (lucro de 166 milhões de euros), o líder da Galp explicou as mudanças, que acontecem quase seis meses após ter assumido funções.

"Nestes seis meses estive a analisar a equipa, os indivíduos, e para mim isto é uma agenda com desafios e que precisava da melhor equipa para avançar. Falo de uma equipa com capacidade estratégica e para trabalhar como equipa, mas também com agilidade e capacidade de tomar decisões rapidamente", salientou.

"É uma grande mudança para a companhia e agora tenho a Comissão Executiva que, acredito, nos vai levar longe", disse, apontando para a "capacidade de construir um negócio global e de larga escala".

"Agora tenho total confiança na equipa à minha volta", rematou Andy Brown.

Na sexta-feira, Carlos Silva, Sofia Tenreiro e Susana Quintana-Plaza renunciaram aos cargos de administradores da Galp, enquanto Teresa Abecassis passou a integrar este órgão, foi comunicado ao mercado.

"[...] O Conselho de Administração aprovou hoje alterações na sua composição e na Comissão Executiva (CE) da empresa, com o objetivo de reforçar o potencial de cada uma das suas atividades, através de um modelo de gestão mais ágil e eficiente", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Comissão Executiva da Galp é agora composta por Andy Brown, Filipe Silva (CFO - `chief finnancial officer` [responsável com pelouro financeiro]), Carlos Costa Pina (COO `corporate office`), Teresa Abecassis e Thore E. Kristiansen (COO `production & operations`).

A administração tem em curso um processo de recrutamento para o novo COO da Unidade de renováveis e novos negócios.

A Galp registou um lucro de 140 milhões de euros no segundo trimestre do ano, o que fez a empresa fechar o semestre a lucrar 166 milhões, segundo os resultados comunicados ao mercado hoje antes da abertura do mercado.

De acordo com os resultados comunicados à CMVM, este lucro de 166 milhões contrasta com os prejuízos (22 milhões) que a empresa tinha tido no primeiro semestre de 2020, período fortemente impactado pela pandemia de covid-19.

Segundo o comunicado, no primeiro semestre do ano, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 1.071 milhões de euros, um acréscimo de 41% em termos homólogos, "dadas as melhores condições de mercado", refere a empresa.

A Galp refere ainda que o `cash flow` operacional ajustado (OCF) nos primeiros seis meses do ano aumentou 68% relativamente ao período homólogo, para 914 milhões de euros.

Quanto ao segundo trimestre do ano, a empresa destaca que o `cash flow` operacional ajustado atingiu os 470 milhões, um aumento de 231 milhões em termos homólogos "dadas as condições macroeconómicas desafiantes de 2020, suportado na maior contribuição do `upstream`, assim como no melhor desempenho das atividades de `downstream`".