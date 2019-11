Agrava-se o desequilíbrio das trocas comerciais entre Portugal e o exterior

As exportações de bens portugueses cresceram 2,5 por cento até setembro, face aos primeiros nove meses do ano passado. Mas as compras de bens ao estrangeiro cresceram muito mais, quase 8 por cento. Ainda assim há setores que atenuam estes números, como o do azeite.