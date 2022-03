Agricultores portugueses divulgam produtos de excelência no Brasil

A principal missão da AJAP, na 32.ª edição da feira Super Rio Expofood, evento dedicado ao comércio agroalimentar, é "a promoção e divulgação de produtos de excelente qualidade portugueses", sublinhou Firmino Cordeiro.

"Sabemos que não podemos competir em quantidade", afirmou o responsável, no primeiro dia da feira, que decorre até quarta-feira, por isso, o foco tem de ser centrado "na qualidade de excelência" de produtos portugueses, como azeite, queijos enchidos, frutos secos e mel.

O diretor-geral da AJAP destacou a presença na delegação de vários nomes importantes do ramo agrícola, incluindo a antiga ministra da Agricultura e do Mar (2011-2015) e ex-presidente do CDS-PP Assunção Cristas.

O objetivo da missão, que se insere no programa Portugal 2020, não passa só pelo Brasil, explicou Firmino Cordeiro, reforçando que o foco está também nos países lusófonos, mais precisamente São Tomé e Príncipe e Moçambique.

Na quarta-feira, a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro e a AJAP, com o apoio da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, AICEP, organizam ainda um fórum sobre qualidade e sustentabilidade agroalimentar.

Nesta ocasião estará também presente o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, que, em declarações à Lusa, salientou a importância da dinamização da parceria nesta área "de grande relevo económico bilateral".

A diplomacia portuguesa no Brasil está muita interessada em "apoiar a internacionalização desse setor no Brasil", um setor que, disse o embaixador português, representou cerca de metade das exportações de Portugal para o país sul-americano.

Luís Faro Ramos chega na quarta-feira para participar neste fórum, depois de uma visita oficial de três dias ao estado brasileiro de Pernambuco onde, além de ter participado na inauguração de uma exposição comemorativa do bicentenário da Independência do Brasil, procurou reforçar os laços institucionais, culturais e económicos com este estado.