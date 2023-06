Agricultores recebem 90 milhões de euros e Governo prepara mais 21 ME

"Hoje, o Ministério da Agricultura e da Alimentação procedeu à transferência de 90 milhões de euros para os agricultores no âmbito do Pacto para a Redução e Estabilização de Preços dos Bens Alimentares, concretizando, assim, os três apoios previstos no referido pacto: apoio aos custos da energia (eletricidade verde), apoio ao consumo de gasóleo colorido e marcado e apoio excecional para mitigar o impacto dos custos de produção", anunciou hoje, em comunicado, o executivo.

De acordo com o Ministério da Agricultura, nas próximas semanas, vão ser transferidos mais 21 milhões de euros.

Os agricultores têm pendentes 14,2 milhões de euros, que podem ser desbloqueados, através da atualização de dados como, por exemplo, o número da Segurança Social, de Identificação Fiscal e de beneficiário.

O Governo disse ainda ser essencial que os agricultores verifiquem na área privada do IFAP -- Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas se a informação presente na identificação do beneficiário está correta e completa.

Citada na mesma nota, a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, defendeu que a "concretização da transferência, por agora, de mais de 113 milhões de euros de apoios excecionais, num processo particularmente rápido, menos de três meses, em que estiveram envolvidas várias instituições, nomeadamente as europeias, é demonstrativa do empenho e da viabilidade dos mecanismos utilizados para efetivar o compromisso que assumimos com os agricultores".