Agricultores reclamam apoios após destruição de culturas no Fundão

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta associação com sede no Fundão lembra que a queda de chuva e granizo afetou "brutalmente as culturas agrícolas do concelho", em particular nas localidades de Póvoa de Atalaia, Atalaia do Campo, Castelo Novo e Soalheira.

Sublinhando que está em causa uma "importante zona de pomares de cereja, pêssego e vinha", e que a intempérie provocou graves prejuízos, a ADACB "reclama medidas concretas de apoio para a minimização de prejuízos".

Além disso, manifesta solidariedade e coloca-se ao dispor das autoridades competentes para que este apoio seja efetivado.

Frisando que, devido às alterações climáticas, os fenómenos meteorológicos extremos são cada vez mais frequentes, a ADACB reitera a exigência de um seguro público adequado à realidade agrícola.

Na sequência deste incidente, a Câmara do Fundão também já informou que está a realizar um relatório de toda a situação para apresentar ao Governo, de modo a que possam ser acionadas linhas que ajudem agricultores e proprietários.