Águas da Covilhã distribui garrafas de vidro por vários organismos públicos

"A ideia é promover o consumo de água da torneira e evitar a produção de plástico ao nível dos organismos públicos e instituições", afirmou o vereador da Câmara da Covilhã e administrador da AdC, José Miguel Oliveira, durante a reunião pública do executivo.

Segundo explicou, as garrafas serão distribuídas pelos serviços da própria autarquia e da Assembleia Municipal, bem como pelo Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, Universidade da Beira Interior, escolas do concelho, juntas de freguesia e algumas associações.

"Faço aqui o apelo aos meus colegas e aos funcionários para utilizarem estas garrafas em vez das garrafas de plástico e utilizarem a água da nossa torneira porque ela, efetivamente, é de excelente qualidade", acrescentou.

Para já, serão distribuídas 200 garrafas e posteriormente será estudada a hipótese de alargar a ação a outras entidades e até a possibilidade de as garrafas serem colocadas à venda para os consumidores, isto dependendo da aceitação e da procura.

Referindo que esta é também uma forma de assinalar o Dia Mundial da Água, que se comemora hoje, o vereador reiterou que esta iniciativa se enquadra no "caminho de sensibilização ambiental" que tem sido seguido por esta empresa.

Entre os exemplos, destacou o projeto "Aventura AdC", que está a ser desenvolvido junto das escolas de pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico deste concelho do distrito de Castelo Branco e que consiste em apresentar às crianças provas, desafios e jogos cognitivos relacionados com o tema.

Noutro âmbito, José Miguel Oliveira informou igualmente que foi recentemente apresentada uma candidatura no valor de 600 mil euros ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR) para a reabilitação e modernização de redes de abastecimento onde se verificam maiores perdas.

A presidir à reunião em substituição de Vítor Pereira, o vereador José Serra dos Reis reiterou que o município também está empenhado em eliminar a utilização do plástico.