Águas De Portugal conclui cessão de 41,7 Milhões de euros de dívida de municípios ao Banco Europeu De Investimento

A operação, que ficou concluída em 15 de setembro, envolve 18 municípios e as empresas Águas do Norte, Águas do Centro Litoral, Águas do Vale do Tejo e Águas Públicas do Alentejo, esclarece o grupo, em comunicado enviado à Lusa.

O valor global de 41,7 milhões de euros diz respeito a dívidas de municípios a empresas do grupo que se encontravam tituladas por acordos de regularização celebrados em 2019.

A AdP refere que, com esta operação finalizada, a dívida de clientes do grupo reduz-se em cerca de 11% e permite a obtenção de verbas para investir em infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento.

Aqueles investimentos, acrescenta, vão permitir aumentar a produção própria de energia 100% renovável, prevista no Programa Zero que está em curso e visa atingir a neutralidade energética em 2030.

Os benefícios cuja dívida foi cedida passam a beneficiar de uma taxa de juro "mais favorável" e mantêm as condições fixadas nos acordos anteriormente celebrados, como, por exemplo, o alargamento do período de pagamentos até aos 25 anos e uma redução dos juros vencidos.

A operação em causa foi concretizada ao abrigo de um acordo-quadro celebrado entre as empresas do grupo AdP e o BEI, "que constitui um instrumento financeiro para obviar às dificuldades de pagamento das autarquias locais e das demais entidades gestoras de sistemas municipais de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais urbanas e que prevê um valor remanescente de 160 milhões de euros, que podem ser utilizados para acordos similares com outros municípios", explica a AdP.