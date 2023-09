Águas do Centro Litoral reformula sistemas de telegestão do Lis e da Ria

De acordo com o anúncio de procedimento publicado em Diário da República, o prazo de execução é de 240 dias.

Numa informação enviada à agência Lusa, a AdCL explicou que este "projeto de reformulação dos sistemas de telegestão do Lis e da Ria inclui-se no plano de remodelação dos três sistemas de telegestão da empresa, que se iniciou em 2021 com a reformulação do sistema de telegestão do Mondego".

"Esta reformulação visa, essencialmente, proceder à substituição das plataformas de `hardware` e `software` dos sistemas de telegestão do Lis e da Ria, cuja instalação original data, respetivamente, de 2007 e de 2004, encontrando-se já com níveis de desatualização e obsoletismo que não permitem responder adequadamente às exigências operacionais", realçou a empresa.

A AdCL esclareceu ainda que, além da atualização das plataformas de `hardware` e `software`, o projeto pretende também "alcançar um maior grau de uniformidade na arquitetura e funcionalidades dos sistemas de telegestão da empresa, assim como dotá-los de uma capacidade de cibersegurança e resiliência superior, e condizente com as melhores conceções e práticas da atualidade".

Esta reformulação dos sistemas de telegestão do Lis e da Ria "encontra-se incluído no Plano Estratégico para a Telegestão da AdCL", que arrancou em 2021 "com a reformulação do sistema de telegestão do Mondego, que envolveu um investimento de 398 mil euros".

A Águas do Centro Litoral tem a concessão, por um período de 30 anos, até 2045, da exploração e da gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal.

Esta é uma sociedade constituída em 2015 e participada pela Águas de Portugal, SGPS, SA e por 29 municípios distribuídos pelos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Porto e Santarém.

De acordo com a empresa, as infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais que constituem este sistema "compreendem atualmente 399 instalações", entre captações, estações de tratamento de água, reservatórios, estações de tratamento de águas residuais, estações elevatórias, pontos de entrega e pontos de entrada.

"Destas, 376 instalações encontram-se atualmente integradas nos sistemas de telegestão da empresa", adiantou, referindo que, desta forma, permite a "gestão operacional remota de aproximadamente 95% das infraestruturas", contribuindo "para a gestão sustentável do ciclo da água (desde a captação, tratamento, transporte e distribuição em `alta` até à recolha e rejeição do efluente)", precisou a AdCL.

Ainda segundo a empresa, os sistemas de telegestão "permitem monitorizar o estado de condição e de sensorização das instalações, assim como comandar, por via remota, os equipamentos e sistemas hidráulicos em `alta` geridos pela AdCL, tanto a nível de abastecimento de água como de tratamento de águas residuais, centralizando todos processos operacionais e permitindo o controlo em tempo real do sistema, com vista a uma pronta atuação perante as ocorrências diárias".