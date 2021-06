AHRESP satisfeita com antecipação do desconfinamento

O vice-presidente da AHRESP - a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal vê com bons olhos o avanço das novas regras do desconfinamento. A previsão era que o alívio das regras da pandemia entrasse em vigor na segunda-feira, mas o decreto aprovado em Conselho de Ministros foi publicado em Diário da República ainda na quarta-feira prevendo a concretização das medidas no dia seguinte.