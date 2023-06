AICEP tem 40 projetos externos em cima da mesa com investimento potencial próximo dos 25 mil ME

"Eu diria que neste momento, estes grandes investimentos potenciais que temos em cima da mesa são cerca de 39, 40 projetos, e que no seu total somariam um potencial de investimento em torno dos 25 mil milhões de euros", disse aos jornalistas o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) na apresentação dos objetivos para novo mandato da agência.

Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia celebrada no Palácio das Necessidades, em Lisboa, o novo presidente da agência, que assumiu funções no início deste mês, detalhou que está em curso "uma série de investimentos como Portugal já há algum tempo não via".

"Investimentos de milhares de milhões de euros, investimentos a começar pelos gases renováveis, ou seja, projetos de hidrogénio verde, amónia verde, metanol e outros produtos derivados", afirmou, acrescentando projetos relativos à descarbonização da indústria, a indústria verde -- incluindo em setores metalúrgicos, plásticos ou de "toda a fileira dos veículos elétricos".

O novo presidente da AICEP referiu que se trata de investimentos "muito focados na descarbonização, numa baixa pegada de carbono, com recurso a energias renováveis", mas também dedicados à transformação tecnológica e digital.

Na cerimónia, que contou com intervenções dos ministros dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e da Economia, António Costa Silva, e do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, o chefe da diplomacia portuguesa enalteceu a dimensão dos projetos que estão já a ser acompanhados.

"Nós temos hoje mais de 100 projetos de investimento em acompanhamento, estimados em cerca de 15 mil milhões de euros e com um potencial de criação de mais de 33 mil novos postos de trabalho", disse João Gomes Cravinho, na abertura do encontro.