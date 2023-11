"Ainda não podemos declarar vitória" contra a inflação - BCE

De acordo com Isabel Schnabel, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu, que esteve presente hoje no 35º aniversário da Porto Business School, "ainda não podemos declarar vitória contra a inflação, mas estamos no caminho certo", tendo em conta a descida de valores superiores a 10% para 2,9% em cerca de um ano.

A responsável do BCE disse que, segundo o cenário base da instituição, a inflação vai estar nos 2% na zona euro no final de 2025, mas alertou para os riscos desta previsão, salientando que a "política monetária precisa de ser vigilante" para ver se "há sinais na economia" que levem a instituição a acreditar que as previsões podem não estar corretas.

"A nossa política monetária restritiva atual continua apropriada", indicou, até o BCE estar confiante de que a inflação está a caminho da meta dos 2% que pretende.

A responsável alertou de que aquilo a que chama o "last mile", ou seja, a fase final, da descida da inflação pode levar ainda algum tempo.

Entre os fatores de risco, Isabel Schnabel apontou o crescimento de salários e a resistência de algumas empresas em descer preços depois de os aumentarem com a inflação. As questões geopolíticas, com os conflitos que se desenrolam atualmente, podem acrescentar alguma incerteza à equação, indicou.

Quanto a Portugal, a responsável apontou riscos para as famílias devido ao peso das taxas variáveis nos empréstimos à habitação e realçou a aposta dos portugueses nos certificados de aforro, para compensar a baixa rentabilidade nos depósitos bancários.

Isabel Schnabel discursou na Porto Business School no dia em que foi conhecido que alguns membros do conselho de governadores do BCE são favoráveis a deixar a porta aberta para novas subidas das taxas de juro na zona euro.

É o que revela a ata da reunião de política monetária de 25 e 26 de outubro, que o BCE publicou hoje e que reflete as discussões que levaram a entidade monetária a manter as taxas de juros em 4,5% após dez aumentos consecutivos desde julho de 2022.

Mesmo mantendo as taxas de juro na reunião do final de outubro, alguns membros consideraram que o BCE deveria estar preparado "para aumentar as taxas de juro, se necessário, mesmo que tal não faça parte do atual cenário de base".