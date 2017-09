Partilhar o artigo Air France não prevê impactos na operação devido à greve que começa no sábado Imprimir o artigo Air France não prevê impactos na operação devido à greve que começa no sábado Enviar por email o artigo Air France não prevê impactos na operação devido à greve que começa no sábado Aumentar a fonte do artigo Air France não prevê impactos na operação devido à greve que começa no sábado Diminuir a fonte do artigo Air France não prevê impactos na operação devido à greve que começa no sábado Ouvir o artigo Air France não prevê impactos na operação devido à greve que começa no sábado

Tópicos:

Air France, SPAF Syndicat Pilotes,