Airbus com lucro de 2.635 ME contraria perdas de 2020 e supera valores de 2019

O fabricante aeronáutico europeu Airbus registou um lucro de 2.635 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, contrariando as perdas de 2020 e superando os 2.186 milhões contabilizados no mesmo período de 2019.