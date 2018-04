Airbus e Dassault anunciam acordo para avião de combate aéreo franco-alemão

Lusa25 Abr, 2018, 12:41 | Economia

A Airbus e a Dassault "juntaram forças para o desenvolvimento e produção do Sistema de Combate Aéreo do Futuro (europeu)" no horizonte de 2040, anunciaram os dois grupos no salão aeronáutico de Berlim.

"É um acordo de princípio. A primeira mensagem é dizer `sim, estamos prontos`" para desenvolver o SCAF, declarou o presidente da Dassault Aviation, Eric Trappier, numa conferência de imprensa conjunta com o patrão da Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, na capital alemã.

"Estamos prontos e queremos dizer aos nossos ministérios da Defesa, aos nossos responsáveis políticos: estamos prontos, avancem", acrescentou.

"É um momento histórico para a indústria aeronáutica", declarou Dirk Hoke, sublinhando que "é um passo em frente para desenvolver as comeptências na Europa e assegurar a soberania europeia".

Paris e Berlim concordaram, no ano passado, com o desenvolvimento de um sistema destinado a substituir no horizonte de 2040 as atuais esquadras de aviões de combate, a Rafale (França) e a Eurofighter Typhoon (Alemanha).