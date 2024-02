Ajuda Pública ao Desenvolvimento por parte de Portugal "mais que duplicou"

O governante respondia à Plataforma das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) que apontou, na quarta-feira, Portugal como "um dos doadores mais pequenos" e instou os partidos políticos a comprometerem-se com o aumento até, "pelo menos, 0,58% do rendimento nacional bruto" (RNB), para cerca de 1.500 milhões de euros, até 2028.

"Eu percebo que seja uma necessidade da Plataforma um permanente inconformismo com a situação. A verdade é que a Ajuda Pública ao Desenvolvimento da parte de Portugal mais que duplicou ao longo dos anos mais recentes, no período dos últimos quatro anos", afirmou o secretário de Estado.

Francisco André, que falava na Guiné-Bissau, à margem de um encontro na Presidência da República guineense, assegurou que Portugal tem "sido um dos países no seio da OCDE que tem estado mesmo na linha da frente naquilo que é o seu aumento".

"Estamos muito satisfeitos, de consciência tranquila com o trabalho feito e tenho a certeza que é uma linha que irá ser mantida no futuro", disse.

O governante referiu como exemplo a duplicação da capacidade financeira no Instituto Camões para a área do desenvolvimento, frisando que este "tem hoje meios para investir na cooperação e no desenvolvimento como nunca teve na sua história".

"E toda a Administração Pública, todas as áreas governativas de Portugal se têm empenhado em fortalecer aquilo que é a sua capacidade de apoio aos países mais próximos, investindo naquilo que é a cooperação para o desenvolvimento", acrescentou.

O secretário de Estado encontra-se de visita à Guiné-Bissau para fazer uma avaliação do Programa Estratégico de Cooperação entre Portugal e o país africano, que vai ser reforçado com 20 milhões de euros, passando de 40 para 60 milhões, anunciou.