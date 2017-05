Ajustamento insuficiente na África subsaariana levou a fraco crescimento - FMI

Lusa 09 Mai, 2017, 10:23 / atualizado em 09 Mai, 2017, 10:26 | Economia

De acordo com o relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais para a África subsaariana, "o crescimento no conjunto da África Subsariana caiu para 1,4% em 2016 -- o nível mais baixo em duas décadas -- e projeta-se para 2017 uma recuperação modesta, para 2,6%, embora alguns países, sobretudo na África Oriental e Ocidental, continuem a registar crescimento robusto".

O relatório, divulgado hoje em Washington, salienta que os países exportadores de petróleo enfrentam dificuldades para recuperar da quebra de preços desta matéria-prima, que afetou as economias e desequilibrou os orçamentos dos maiores exportadores, nomeadamente Nigéria e Angola.

"A fragilidade das perspetivas globais reflete, em parte, uma insuficiência no ajustamento das políticas", disse Abebe Aemro Selassie, Diretor do Departamento de África do FMI, citado no relatório.

"Os atrasos na aplicação das tão necessárias políticas de ajustamento estão a criar incertezas e adiar os investimentos, e ameaçam gerar dificuldades ainda mais graves no futuro. Nos países ricos em recursos naturais, o ajustamento foi adiado. Em especial, os exportadores de petróleo, como Angola, Nigéria e os países da Comunidade Económica e Monetária da África Central (CEMAC), continuam a confrontar-se com a perda de receitas orçamentais e pressões à balança de pagamentos, quase três anos após a queda dos preços do petróleo.

"Estão também a emergir vulnerabilidades em muitos países não intensivos em recursos; embora tenham continuado a registar altas taxas de crescimento na generalidade, esses países mantiveram também défices orçamentais elevados por vários anos, à medida que seus governos buscavam, acertadamente, colmatar os défices sociais e de infraestruturas", mas o resultado destas políticas foram uma descida nas margens de proteção orçamental e externa e um aumento da dívida pública.

A retoma, considera o diretor do departamento africano do FMI, será impulsionada por fatores específicos nas três maiores economias desta região: uma recuperação da produção de petróleo na Nigéria, o aumento dos gastos públicos em Angola e a diminuição dos efeitos das secas na África do Sul.

A possível nova valorização do dólar norte-americano, o favorecimento de políticas isolacionistas, a incidência de secas e pragas e problemas de insegurança que potenciam a insegurança alimentar e até a fome são outros dos fatores identificados no relatório que podem prejudicar o crescimento das outras economias africanas.

"São urgentemente necessárias medidas decisivas de política para revigorar o crescimento nos países em que ele enfraqueceu e preservar o ímpeto de crescimento nos demais", vinca Selassie, defendendo "reformas estruturais para apoiar o reequilíbrio, e por políticas para reforçar a proteção social aos mais vulneráveis".

A África subsaariana, concluiu, mantém-se como uma região com um potencial de crescimento a médio prazo extraordinário, desde que sejam aplicadas medidas vigorosas de política no plano interno.