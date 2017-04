Ajuste direto em 83% dos concursos e contratos de obras públicas em março

Lusa 26 Abr, 2017, 18:08 | Economia

As estatísticas do Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC), hoje divulgadas, mostram que em 12.604 contratos públicos, no valor de 618 milhões de euros, o ajuste direto foi a opção escolhida em 10.420 desses contratos, avaliados em 271 milhões de euros.

Em março dos 12.604 contratos públicos foram a concurso público 1.035, no valor de 230 milhões de euros, sendo, assim, o ajuste direto o procedimento utilizado em 83% dos casos.

Em março também se registou um aumento de 31% no número de anúncios publicados no Diário da República e de 37% na despesa, totalizada em 618 milhões de euros.

Comparando com fevereiro, em março foram publicados mais 2.947 contratos, representando uma despesa superior a 168 milhões de euros.

Os 12 604 contratos publicados em março, que representam um aumento da despesa contratada em 160 milhões de euros, face a igual período do ano anterior, ultrapassam o nº médio mensal verificado desde janeiro de 2014, de 9.147 contratos.

"Foi em outubro de 2015 que se verificou o maior pico de contratos publicados (12.816), correspondendo o pior mês a agosto de 2014, com 6.527 contratos. O ano de 2017 apresenta em março um número de contratos próximo do máximo registado desde 2014", lê-se naquela nota.

Durante março foram publicados 1.301 anúncios de abertura de concursos de aquisição de bens, serviços e empreitadas no valor de 899 milhões de euros, representando as empreitadas de obras públicas 413 milhões de euros desse total (46%), pertencendo o restante a contratos de bens e serviços (54%).